Güllü'nün 'Son isteği' ölümünden sonra çıktı: Kahreden Mattia Ahmet Minguzzi detayı

15:591/10/2025, Çarşamba
Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Güllü'nün ölümü sonrası ortaya çıkan son isteği herkesi üzdü.

Güllü’nün ölümü sonrası basına yansıyan şoke eden iddialar peş peşe gelirken, son olarak sanatçının son isteği de ortaya çıktı.



Beyaz Magazin'in haberine göre, güçlü sesiyle birçok şarkıyı seslendiren Güllü'nün, çıkacak yeni şarkısını 1 yıl önce Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı ortaya çıktı.



Gizli bir şekilde 'Son İsteği' adlı parçası üzerinde çalışan Güllü'nün, Minguzzi'nin 2 Ekim'de görülecek davasından önce şarkıyı bitirmeye çalıştığı öğrenildi.


İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:


Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...



#güllü
#gül tut
#mattia ahmet minguzzi
