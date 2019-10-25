Mazlum Kobani’ye ‘mavi tık’ Twitter'ın terörle işbirliğini ortaya çıkardı

Sosyal medya ve ifade özgürlüğü sınırları çok belirgin olmasa da terör ve insanlığa karşı işlenen suçlarda ve bu suçları işleyen kişilerin ifadesinde demokratik toplumun tavrı çok nettir. Bir düşünce şiddet ve terör üzerinden ifade edilemez. Tabi bu uluslararası siyaset söz konusu olduğunda görmezden geliniyor. Bir devletin terörist listesinde olan bir kişi başka bir devletin meşru bir ortağı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu günlerde tam da böyle bir sürece tanık oluyoruz.

Türkiye'nin Suriye’de dengeleri değiştiren askeri müdahalesi ardından ABD ve yıllardır desteklediği SDG terör örgütü arasında oluşan çatlak aynı zamanda terörist meşrulaştırma adımlarını da görünür kıldı. ABD'li senatörler SDG lideri terörist Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti. Talep, Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal'dan geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazılan mektupta, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Mazlum Kobani ile görüşebilmek için kendisine ivedilikle Amerikan vizesi verilmesi istendi. Bu girişimlerin ardından Twitter, terörist Mazlum Kobani’nin hesabını onaylayıp ‘mavi tik’ verdi. Twitter yayın ilkeleri açısından şiddet ve saldırgan tavır içerisinde olanların mavi tiki olsa bile bu onay iptal edilip hesap kapatılıyor. Barış Pınarı Harekatı sürecin Türkiye lehine paylaşım yapan hesapları, TRT World ve Vatan Partisine sansür uygulayan Twitter, onlarca insanı katleden bir teröriste neden ifade alanı sağlıyor?

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“Twitter’ın nasıl bir iş birliği içerisinde yer aldığını gösteriyor”

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı ve ABD’ye girişi durumunda iade edilmesini istediği terörist Mazlum Kobani’ye Twitter’ın ‘mavi tik’ vermesinin şaşırtıcı olmadığını söyleyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Mavi tikin bu denli hızlı bir şekilde verilmesi de Twitter’ın yaklaşımını ve teröre karşı tutumunu da gözler önüne seriyor. Zira hesabın doğruluğunu iddia eden mavi tiki almak pek kolay değil. Oldukça uzun bir sürece sahip olan mavi tik alınması için öncelikle kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında, telefon ve e-posta doğrulatması, gerçek bir profil resmine sahip olunması ve kimlik bilgilerinin de eksiksiz bir şekilde Twitter’a teslim edilmesi gerekiyor. Takma isimlerle sahte kimliklerle var olan bir teröriste Twitter’ın resmiyet kazandırması da sorgulanması gereken noktalardandır. İkinci olarak bu uzun sürecin bertaraf edilerek doğrudan mavi onay rozetinin verilmesi de doğrudan Twitter ile iletişime geçildiğinin göstergesidir. Bugün büyük devletler bile Twitter ile doğrudan iletişime geçemiyorken, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği Kobani’nin mavi onay rozeti alması nasıl bir yapının olduğunu, Twitter’ın nasıl bir iş birliği içerisinde yer aldığını açık bir şekilde göstermektedir. Barış Pınarı Harekatı süresince doğruları aktarmaya çalışan hesapları bloke eden, kapatan, askıya alan, hassas içerik kisvesi altında sansürleyen Twitter’ın bu tutumu ahlakla asla bağdaşmamaktadır. Üstelik terör ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan hesapların mavi onay rozetinin kaldırılacağı Twitter’ın ilkelerinde yer almasına rağmen, bir teröriste bu denli hızlı bir şekilde mavi onay rozetinin verilmesi tam bir akıl tutulmasıdır. “şeklinde konuştu.

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Twitter'ın terörizmi politikası.

Twitter’ın sözde terör politikası

Twitter, kendi politikasında terör örgütleri veya şiddet içerikli aşırılık yanlısı grupların faaliyetlerine katılan kişilerin sosyal mecrada yer almayacağını belirtiyor. Aşırılık yanlısı grupları tanımlarken Twitter, amaçlarına ulaşmak için şiddeti kullanmak ve bu grupların uyguladıkları şiddette sivilleri hedef almalarını dikkate aldığının altını çiziyor. Bu yayım politikasına rağmen Twitter sadece Türkiye’de 63 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların baş faili olarak aranan Mazlum Kobani ’nin hesabını onaylayabiliyor.

Twitter'ın TRT World'e uyguladığı sansür. Vatan Partili yöneticilerin hesapları askıya alınmıştı.

Türk kullanıcılara sansür uygulamıştı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ardından sosyal medyada özellikle yabancı kaynaklar tarafından yürütülen algı çalışmalarına karşı Türk kullanıcıların yaptığı yayınlar Twitter tarafından sansürle karşı karşıya kalmıştı. Twitter tarafından TRT World'ün tweetlerine sansür uygularken Aydınlık ve Vatan Partili onlarca kişinin hesabını askıya almıştı.

Mazlum Kobani’ye kırmızı bülten

ABD’nin meşrulaştırma çabalarına karşı Türkiye, SDG’li terörist Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkardı. 196 ülkede geçerli olan bülten dün ABD’ye yeniden iletildi. Mazlum Kobani, ABD’ye giriş yaptığında Türkiye’ye iade edilmesi gerekiyor.

Mazlum Kobani kimdir?

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak Başsavcılıklarınca daimi arama kararı bulunuyor. 28 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkari kırsalında faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili. Mazlum Kobani, İçişleri Bakanlığının 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alıyor.

DÜNYA Katili ABD'ye götürecekler