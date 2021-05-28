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MEB'den 'telafi eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlere ilişkin katılımın, öğretmenler için "gönüllülük" esaslı olacağını ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını duyurdu.

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​MEBden öğretmenler için telafi eğitim açıklaması​ | Telafi eğitimlere öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılacak
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MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Öğretmenler öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecek"

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve 3 hafta süreceğini duyurmuştu.

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