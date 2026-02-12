MEB'den Ramazan ayı için yeni karar: 81 ile resmi yazı gönderildi

"Bu anayasal çerçeveye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 'toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde' bir hukuk devleti olduğu, devletin temel amaç ve görevleri arasında 'insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak' hükme bağlanmıştır. Ayrıca eğitim ve öğrenim hakkı ile gençliğin yetişme ve gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, devletin görevi olarak düzenlenmiştir."