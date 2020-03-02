Gündem Mecliste İdlib oturumu
POLİTİKA

Meclis’te İdlib oturumu

TBMM, yarın İdlib gündemiyle toplanacak. Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genel Kurul’da milletvekillerini bilgilendirecek. Yürütülen diplomasi dışında sahada yürütülen Bahar Harekatı’na ilişkin son durum Meclis’le paylaşılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
TBMM
TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda diplomasi trafiğini artırırken TBMM’de gözler yarına çevrildi. TBMM Genel Kurulu, yarın yapacağı kapalı oturumda, İdlib konusunu görüşecek. Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurul’da milletvekillerine kapsamlı bir İdlib sunumu yapacak. Rejimin saldırısının detaylarının paylaşılacağı Genel Kurul’da İdlib’in Türkiye’nin güvenliği için stratejik önemi, Türkiye’nin bölgedeki hedefleri ve yürütülen diplomasi paylaşılacak.

İDLİB’İN ÖNEMİ ANLATILACAK

Bilgilendirmede İdlib’in Türkiye’nin güvenlik ve bekası için önemi vurgulanacak. Türkiye’nin Astana anlaşmasına uyulmasını istediği ve Rusya’nın garantör olarak rejimi Soçi mutabakat sınırları gerisine çekmesini beklediği vurgulanacak. Türkiye’nin harekatının rejimi 12 Türk gözlem noktasının gerisine çıkarmaya yönelik olduğu vurgulanacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ PAYLAŞILACAK

  • İdlib’de yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye’nin yaptığı diplomasi trafiği de vekillere anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri ve Milli Savunma ayağında yürütülen diplomasi de vekillere paylaşılacak.

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