Mehmetçiği tehlikeye atmayız

Türkiye, Taliban’ın hızla ilerlediği ve göç baskısının arttığı Afganistan’a yönelik diplomasisini artırdı.

ABD’nin eylül ayında çekilmeyi tamamlayacağı ülkedeki Hamid Karzai Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik temaslar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konunun netleşmesi beklenirken, ülkedeki barış ve istikrarın sağlanması için Taliban temsilcileriyle de temaslar kuruldu.

Bununla ilgili çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Taliban lideriyle görüşebileceğinin sinyalini verdi. “Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” diyen Erdoğan’ın bu ifadesi, Taliban lideriyle temasın yüz yüze olabileceği şeklinde değerlendirildi.

TELEFON TRAFİĞİ

Erdoğan, bunun yanı sıra telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi ile tebrik görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra Afganistan meselesinin de gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan’daki son duruma ilişkin gelişmeler de ele alındı.

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Hulusi Akar

MEHMETÇİĞİ TEHLİKEYE ATMAYIZ