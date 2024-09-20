EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mekke ve Medine’deki okullar yenilenecek

Mekke ve Medine’deki okullar yenilenecek

Merve Safa Akıntürk
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mekke ve Medine'de yeniden öğrenci kabulüne başlayan Türk okullarının yenilenmesi gündemde. Mekke Uluslararası Türk Okulu ve Medine Uluslararası Türk Okulu’nun fiziki olarak kötü durumda olmasından dolayı bu iki okul ile ilgili kaynak oluşturulup yeniden inşa edilmesi planlanıyor.


FİZİKSEL KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Suudi Arabistan'da Abha, Cidde, Dammam, Medine, Mekke, Riyad, Taif ve Tebük gibi birçok şehirde, ilkokuldan imam hatip liselerine kadar geniş bir yelpazede Türk okulları faaliyet gösteriyor. Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarını yeniden açıldı. Mekke ve Medine'de yeniden kapılarını açan okulların fiziki şartlarından dolayı finansman oluşturulup yeniden inşa edilmesi kararlaştırıldı.


#Mekke
#Medine
#okul

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist zihniyetli Karel Valansi Ayşenur’un katledilişini önce örtbas etmeye çalıştı sonra otopsi sonucunu görmezden geldi