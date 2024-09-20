Mekke ve Medine’deki okullar yenilenecek

Mekke ve Medine'de yeniden öğrenci kabulüne başlayan Türk okullarının yenilenmesi gündemde. Mekke Uluslararası Türk Okulu ve Medine Uluslararası Türk Okulu’nun fiziki olarak kötü durumda olmasından dolayı bu iki okul ile ilgili kaynak oluşturulup yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan'da Abha, Cidde, Dammam, Medine, Mekke, Riyad, Taif ve Tebük gibi birçok şehirde, ilkokuldan imam hatip liselerine kadar geniş bir yelpazede Türk okulları faaliyet gösteriyor. Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarını yeniden açıldı. Mekke ve Medine'de yeniden kapılarını açan okulların fiziki şartlarından dolayı finansman oluşturulup yeniden inşa edilmesi kararlaştırıldı.