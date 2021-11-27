Gündem Akşenerin algısını Bakan Koca çürüttü Üzerinde siyaset yaptığınız konu Avrupadaki vatandaşlarımızı kapsıyor
POLİTİKA

Akşener'in algısını Bakan Koca çürüttü: Üzerinde siyaset yaptığınız konu Avrupa'daki vatandaşlarımızı kapsıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Sağlık Örgütü ile imzalanan ve gerekli durumlarda koronavirüs hastalarının Türkiye'de tedavi olma imkanı sağlayan anlaşmaya, "Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek?" diyerek tepki gösterdi. Akşener'in paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anlaşmanın Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk vatandaşını kapsadığını ve acil durumlar için geçerli olduğunu vurguladı. Bakan ayrıca, Almanya'da artan vakalar nedeniyle hasta vatandaşlar için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin algısını Bakan Fahrettin Koca çürüttü: Üzerinde siyaset yaptığınız konu Avrupadaki vatandaşlarımızı kapsıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Meral Akşener

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile telefonda görüştü.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kluge, Türkiye'ye ve Bakan Koca'ya teşekkür ederek, ihtiyaç halinde Avrupa ülkelerinden Türkiye'nin hasta kabul edeceğini duyurdu.

Söz konusu paylaşımı alıntılayarak siyaset yapan ve Bakan Koca'ya tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN ALGISI ÇÖKTÜ: ANLAŞMA AVRUPA'DAKİ 5 MİLYON VATANDAŞIMIZI KAPSIYOR

Akşener'in paylaşımına Twitter hesabından yanıt veren Bakan Koca, "Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı." dedi.

ALMANYA'DA DURUM KRİTİK: VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Bakan söz konusu yanıttan kısa bir süre sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise, Almanya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle, vatandaşlarımız için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan paylaşımında, "3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

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