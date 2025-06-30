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Mersin'de korkunç olay: Çocuklarına ulaşamayan aile oto yıkama dükkanına gidince çalışır arabada 3 genci ve bir köpeği ölü olarak buldu

Mersin'de korkunç olay: Çocuklarına ulaşamayan aile oto yıkama dükkanına gidince çalışır arabada 3 genci ve bir köpeği ölü olarak buldu

12:1530/06/2025, Pazartesi
IHA
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Gençlerin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Gençlerin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Mersin'de bir oto yıkamacıda çalışır vaziyetteki otomobilin içerisinde 3 gencin cesedi bulundu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan gençlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, iş yerinde ayrıca ölü bir köpek bulundu.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, darabası aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Otomobil içerisinde 3 gencin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, sağlık görevlilerine bilgi verdi. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.


OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ölen gençlerden birinin iş yeri sahibi Arda G. (22) olduğu belirlenirken, diğer 2 gencin ise Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) oldukları anlaşıldı. Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.



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