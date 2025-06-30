Konserde kendisini uyaran çocuğu bıçakladı

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde Batıpark'ta düzenlenen Alişan konserinde E.E., tartışma yaşadığı D.T. tarafından sol solundan ve sağ bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. E.E. polise verdiği ifadede, D.T.'nin eşini omzuna aldığını, sahneyi göremediği gerekçesiyle şüpheliyi uyardığını ve bu sebeple çıkan tartışmada kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.