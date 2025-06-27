Kayseri'de korkunç olay: 16 yaşındaki kız 17 yaşındaki kızı bıçakladı

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkında, D.A., ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.