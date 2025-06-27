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Kayseri'de korkunç olay: 16 yaşındaki kız 17 yaşındaki kızı bıçakladı

Kayseri'de korkunç olay: 16 yaşındaki kız 17 yaşındaki kızı bıçakladı

08:5427/06/2025, Cuma
DHA
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Bıçaklanan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bıçaklanan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri'de kızlar arasında çıkan kavgada D.A. (16), bıçakla S.Ç.'yi (17) ağır yaraladı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkında, D.A., ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, D.A. ise gözaltına alındı.




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