Mardin'de bıçaklı kavgadan kaçmak isterken minibüsün altında kalıp ölmüştü: 1 tutuklama

Olay, 20 Haziran'da ilçe merkezi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce işten çıkarılan iki kişi, eski iş yerlerinin karşısındaki kaldırıma oturdu. İş yeri sahipleri ile eski çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine gelen infaz koruma memuru Faruk Akış'a, iddiaya göre, M.E.Ö. bıçak çekerek üzerine yürüdü. Akış, kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüs Akış'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.