Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakladı: Başında bekleyip cep telefonunu çalıp kaçtı

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakladı: Başında bekleyip cep telefonunu çalıp kaçtı

15:256/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Avcılar'da gözaltına alındı.
Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Avcılar'da gözaltına alındı.

Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Rigay S., tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Yaralının bir süre başında bekleyen şüpheli daha sonra cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kısa sürede Avcılar'da yakalan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te yabancı uyruklu Rigay S., henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı. Koşarak kaçmak isteyen yaralı bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Avcılar'da gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.





#fatih
#bıçaklama
#yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun