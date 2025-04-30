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Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı: Küçük çocuk polise haber verdi

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı: Küçük çocuk polise haber verdi

10:4630/04/2025, Çarşamba
DHA
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Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.'yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi.

Aksaray'da Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.




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#bıçaklama
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