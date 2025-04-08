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Servis minibüsünde, iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı

Servis minibüsünde, iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı

08:248/04/2025, Salı
DHA
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Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı
Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Adana'da kebapçı çalışanı Mehmet Salih K. (22), mesai çıkışı servis minibüsünde tartıştığı Ramazan H. tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı. Ramazan H., evinin yakınında minibüsten inerken, Mehmet Salih K.'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Boynundan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih K. kanlar içinde yere yıkılırken, Ramazan H., ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Salih K., servisteki diğer iş arkadaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan yaralı, ameliyata alındı.


Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.




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