Servis minibüsünde, iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklandı

Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı. Ramazan H., evinin yakınında minibüsten inerken, Mehmet Salih K.'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Boynundan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih K. kanlar içinde yere yıkılırken, Ramazan H., ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Salih K., servisteki diğer iş arkadaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan yaralı, ameliyata alındı.