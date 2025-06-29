Sağır ve dilsiz kişiyi bıçakla boğazından yaraladı: 2.70 promil alkollü çıktı

Bursa'da Rüstem P., kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.