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Sağır ve dilsiz kişiyi bıçakla boğazından yaraladı: 2.70 promil alkollü çıktı

Sağır ve dilsiz kişiyi bıçakla boğazından yaraladı: 2.70 promil alkollü çıktı

08:1829/06/2025, Sunday
DHA
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Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rüstem P. (45), kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.'yi (27) boynundan bıçakla yaraladı. Rüstem P.'nin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da Rüstem P., kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şüpheli Rüstem P. ise olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rüstem P.'nin, yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.




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