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Mesut Yılmaz'ın oğlu İYİ Parti'nin teklifini reddetti

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından şahsına yapılmış olan Rize milletvekili adaylığı teklifini kabul etmediğini duyurdu.

13:25 . 3/04/2023 Pazartesi
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Meral Akşener - Emir Hasan Yılmaz

Meral Akşener - Emir Hasan Yılmaz

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize milletvekili adaylığı teklifini yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini açıkladı.

"Siyasette yer almayı düşünmüyorum"

Hasan Yılmaz'ın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün akşam Beyoğlu Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerle iftar yaptı. Seçimden sonra İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl bir yol izleneceği sorulan Akşener, "Kimse cayamaz. En ufak bir tereddüt yaşanmasın. İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamalarından yalnızca 5 gün önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genişletilmiş il divanı programında konuyla ilgili, "Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullanmıştı.


#Emir Hasan Yılmaz
#Mesut Yılmaz
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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