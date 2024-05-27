Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Çarşambadan itibaren sıcaklıklar artacak

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak ve fırtınaya ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.

Acar, hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söyleyerek, "Halk arasında 'Kırkikindi yağış' olarak tabir ettikleri yağışlarımız var. Bu bahar geçişlerinde, mevsim geçişlerinde, daha çok ilkbahardan yaza, yazdan da sonbahara geçiş dönemlerinde üst atmosferin farklı ısınıp farklı soğumasından, yer yüzeyinin farklı ısınıp farklı soğumasından kaynaklanan bizim 'Kararsızlık yağışları' tabir ettiğimiz, halkımızın 'Kırkikindi' dediği yağışlar, gerçekten de öğle sonraları, ikindi vaktinden sonra kuvvetlenen 35-40 gün süren yağışlardan bahsediyoruz. Bunun sebebi tamamen mevsim geçişi. Şimdi malum, kıştan bahara doğru gidiyoruz ve üst seviyeler hala tam ısınmadı ve soğuk sayılabilir. Yer yüzeyi ise ısınmaya başladı. Mesela şu anda ülkemiz basık alçak basıncın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerimizde, doğu bölgelerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu anda. Dolayısıyla yer yüzeyi ısınmaya başladı. Fakat üst seviyelerde, bizim 500 milibar tabir ettiğimiz 5 bin metre civarındaki yükseklikte ise hala soğuk hava var. Bu soğuk hava kuzeyden, Balkanlar'dan, İzlanda alçak basıncı sebebiyle veya üst seviyelerin soğumasından dolayı, dolayısıyla kaynayan kazan soğuk kapak misali, yağışlara sebep olan kararsızlık yağışları bunlar" diye konuştu.

Murat Acar

Yağışların ne kadar süreceğine de değinen Acar, "Bu hafta sonuna kadar da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hafta sonu yağışlar bir ara verecek. Sıcaklıklar şu anda yağışlardan dolayı iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düştü. Ama çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Yağışlar haziran ayında da devam edecek"

Yağışların mevsim normalleri civarında olduğunu belirten Acar, "Ankara özelinde konuşursak; mevsimsel tahminlerimize baktığımız zaman, mgm.gov.tr'de bizim mevsimsel, aylık tahminlerimiz var. Bu tahminlerimize bakarsak yağışlar haziranda da devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Acar, Ankara ve civarındaki illerde son dönemde metrekareye düşen yağış miktarının artıp artmadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Yağışlar, mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde. 2023-2024 yılında; yani geçiş döneminde kış ayları dahil, bahar aylarında da sıcaklıklar mevsim normallerinin epey üzerinde. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ilık bir kış geçirdik ama yağışlar aslında, mevsim normalleri civarında olarak söyleyebiliriz. Yani çok fazla fark eden bir yağış durumu yok. Fakat kurak değil aslında, normal yağışlar bunlar. Ankara'da cuma gününe kadar aralıklarla yağış bekliyoruz, öğleden sonraları özellikle. Yarın örneğin kuvvetli yağış verdik. İç Anadolu Bölgesi'nin aslında Eskişehir ve Karaman hariç tümüne yarın kuvvetli yağış verdik. Bu kırkikindi yağışları cinsinden. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak tabir ettiğimiz şimşekli, yıldırımlı ve dolu yağışına sebep olan yağışlar. Bunlar zaten bu yağışın özelliği itibarıyla kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu üreten yağışlar. Yani kış aylarındaki yağıştan farklı olarak kısa sürede ve yerel dediğimiz; örneğin bir kilometre öteye yağmayan ama burada sele sebep olabilen yağışlar. Bu şekilde yağışlar tabii ve bununla kısa sürede sele sebep olabiliyor. Zaten gök gürültüsü, sağanak ikonunu veya hadisenin adını duyduğunuz zaman vatandaşlarımızın bunu kuvvetli yağış olduğunu düşünmeleri gerekir. Gök gürültü sağanak, 'Oraj' diye de tabir edilir; bu tür yağışlar gerçekten kendisi zaten kuvvetli yağıştır."