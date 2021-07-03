Gündem Meteoroloji uyardı İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaelide kuvvetli sağanak bekleniyor
İSTANBUL KOCAELİ SAKARYA YALOVA

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji uyardı: İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaelide kuvvetli sağanak bekleniyor
Dört il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden yarın için İstanbul ve 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden yarın için İstanbul ve 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Öğleden sonra 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Abone Ol Google News
İğrençlik bitmiyor

İğrençlik bitmiyor

Gıda ürünlerinin bulunduğu dolaba girip paylaşım yaptı.
Çocuğun ağlama sesiyle duydular

Çocuğun ağlama sesiyle duydular

​Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tank Paletin tapusu devlettedir

Erdoğan, CHP'nin iftiralarına konu olan fabrikayı ziyaret etti.

​Salonlar 7 aylık tam kapanmanın ardından 1 Temmuz'da açıldı.

​Hatırlatma dozu aşılardan olunabilir.

​Sınıfları bile FETÖ düzenlemiş.

​ABD, yayınladığı raporda YPG'nin çocukları kaçırıp zorla silah altına aldığını kabul etti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​Kanada'da her gün yeni bir skandal.

​Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir'de<br>ekmeğe zam

İzmir'de
ekmeğe zam

200 gram ekmeğin fiyatı 1.80 liraya çıktı.
TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

​TIR tabela direğine çarptı sürücü kabini paramparça oldu.
Yollara akın ettiler

Yollara akın ettiler

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı.

​Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi.
Altı ayda 105 milyar dolar

Altı ayda 105 milyar dolar

​İhracatta yüzde 47 ile tarihi rekor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.