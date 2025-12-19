Meteoroloji uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü ise yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Çelik, "Pazar günü için güneybatı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde yağmur şeklinde yağışlar var. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar, özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.