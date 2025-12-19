Meteoroloji uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yeni Şafak
15:2219/12/2025, الجمعة
AA
Hafta sonu yurdun batısında yağış beklenirken, diğer kesimleri parçalı bulutlu geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıklar, Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir'de ise 16 ila 18 derece bandında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı
Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, yarın yurt genelinde yağış beklenmediğini, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Pazar günü ise yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Çelik, "Pazar günü için güneybatı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde yağmur şeklinde yağışlar var. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar, özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Hafta başında yurdun tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde öngörüldüğünü belirtti.

Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların ise mevsim normallerinde, yer yer 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul ve Ankara'da yarın yağış beklenmediğini, pazar günü kısa süreli de olsa yağış beklendiğini kaydeden Çelik, İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir ise 16 ila 18 derece bandında seyredeceğini aktardı.

