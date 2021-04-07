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KONYA

Meteorolojiden 5 il için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı!

Meteorolojiden 5 il için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı!

Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü de bölge genelinde beklenen kar yağışının Karaman, Niğde ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde yer yer daha yoğun olacağı açıklandı. Meteorolojiden yapılan kar uyarısı ve hava tahmini detayları şöyle...

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 5 il için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı!
Meteoroloji kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında, Türkiye genelinin, bu gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesiminden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği kaydedildi.

Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde yarın yağmur, karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edilen açıklamada, cuma günü ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Türkiye geneli 5 günlük hava tahmin haritası.
Türkiye geneli 5 günlük hava tahmin haritası.

Cumartesi gününe dikkat!

Cumartesi günü de bölge genelinde beklenen kar yağışının Karaman, Niğde ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde yer yer yoğun olacağı ifade edildi.

Rüzgarın ise cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmini yapıldı.

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