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Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı! Mardin, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Samsun hava durumu

Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Az bulutlu 30
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Bursa: Az bulutlu ve açık 32
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 37
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 29
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

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