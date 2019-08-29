Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

Az bulutlu ve açık 31 İstanbul: Az bulutlu 30

Az bulutlu 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Az bulutlu ve açık 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Parçalı ve az bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Parçalı bulutlu 29 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

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