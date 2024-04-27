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Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Halil Akkoç
13:24 - 27/04/2024 Saturday
Güncelleme: 13:27 - 27/04/2024 Saturday
Yeni Şafak
Meterolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meterolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son
değerlendirmelerine göre,
yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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#Kastamonu
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