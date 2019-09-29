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RİZE

Meteorolojiden önemli uyarı: Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak bekleniyor

Meteorolojiden önemli uyarı: Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak bekleniyor

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak bekleniyor.
Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Yurt genelinde mevsim normallerinde olacak

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteorolojiden 22 ile yağış uyarısı
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Meteorolojiden 22 ile yağış uyarısı
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