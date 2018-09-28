Meteorolojiden sel ve hortum uyarısı Meteorolojiden sel ve hortum uyarısı Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşlar yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 13:18 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 13:26 DHA