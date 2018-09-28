Gündem Meteorolojiden sel ve hortum uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden sel ve hortum uyarısı

Meteorolojiden sel ve hortum uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşlar yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Ege ve Marmara'da yaşayan vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Ege ve Marmara'da yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

Marmara'nın batısıyla Ege'nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar, aşırı yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

  • "Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege’nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara’nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

5 günlük İstanbul hava durumu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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