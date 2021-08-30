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EDİRNE

Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.


Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hava durumu
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan, Enez çevreleri) ve Kırklareli'nin (Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy çevreleri) güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ( Saray, Ergene, Muratlı, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara çevreleri) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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