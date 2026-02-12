Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu davasında sona gelindi: Karar günü 16 Şubat

Sanatçı Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki 10 milyon TL’lik tazminat davasının karar duruşması 16 Şubat’ta görülecek. Mahkemenin bu duruşmada nihai kararını açıklaması bekleniyor. Verilecek kararın hem Nebioğlu’nun adalet arayışı açısından hem de benzer davalar için emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.
Duruşmada mahkemenin nihai kararını vermesi bekleniyor. Bu karar, hem Duygu Nebioğlu’nun adalet arayışının bir sonucu olacak hem de benzer durumlar yaşayan bireyler için emsal teşkil edebilecek.
BABASINI YILLAR SONRA ÖĞRENDİ
1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, yıllar sonra Metin Akpınar’ın babası olduğunu öğrendi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Nebioğlu, Akpınar’ın annesiyle ilişkisinden “tek gecelik” olarak bahsetmesini ve kendisini tanımamasını gerekçe göstererek 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Bu açıklamaların kendisini ve annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığını belirten Nebioğlu‘nun karar duruşması 16 Şubat
Antalya Adliyesi’nde görülecek.
TUTANAK SUNULMADIĞI İÇİN ERTELENMİŞTİ
Dava, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağının sunulmaması nedeniyle daha önce ertelenmişti. Nebioğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş” diyerek mücadelesini sürdüreceğini ifade etmişti. Dava süreciyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Nebioğlu, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dava bittiğinde kimsesiz çocukların sesi olacağım, bu mücadele sadece kendi adına değil, benzer hikâyeler yaşayanlar için de sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.
UĞUR DÜNDAR TANIK OLDU
Dava kapsamında gazeteci Uğur Dündar da tanık olarak dinlendi. Dündar, Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerle öğrendiğini, öncesinde bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Ancak, davacı tarafın tanığı olan dönemin Kemer muhabiri Oktay Koltan, haberi Hürriyet Gazetesi Genel Müdürlüğü’ne ilettiğini ancak haberin yayınlanmadığını mahkeme huzurunda beyan etti. Bu durum, tanık beyanlarında çelişkilere yol açtı.