Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu davasında sona gelindi: Karar günü 16 Şubat

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Metin Akpınar ile biyolojik kızı olduğu mahkeme kararı ve DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu arasındaki 10 milyon TL’lik tazminat davasında karar duruşması 16 Şubat 2026 tarihinde görülecek.

Duruşmada mahkemenin nihai kararını vermesi bekleniyor. Bu karar, hem Duygu Nebioğlu’nun adalet arayışının bir sonucu olacak hem de benzer durumlar yaşayan bireyler için emsal teşkil edebilecek.

BABASINI YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, yıllar sonra Metin Akpınar’ın babası olduğunu öğrendi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Nebioğlu, Akpınar’ın annesiyle ilişkisinden “tek gecelik” olarak bahsetmesini ve kendisini tanımamasını gerekçe göstererek 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Bu açıklamaların kendisini ve annesini toplum önünde itibarsızlaştırdığını belirten Nebioğlu‘nun karar duruşması 16 Şubat

Antalya Adliyesi’nde görülecek.

TUTANAK SUNULMADIĞI İÇİN ERTELENMİŞTİ

Dava, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağının sunulmaması nedeniyle daha önce ertelenmişti. Nebioğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş” diyerek mücadelesini sürdüreceğini ifade etmişti. Dava süreciyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Nebioğlu, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dava bittiğinde kimsesiz çocukların sesi olacağım, bu mücadele sadece kendi adına değil, benzer hikâyeler yaşayanlar için de sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR TANIK OLDU