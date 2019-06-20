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İSPARTA

Isparta haber: Mezarlıkta betona dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu

Mezarlığa dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu

Isparta'da mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf.

Isparta'da Işıkkent ve Hızırbey Mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü.

Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte "Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim" paylaşımında bulundu.

İncelenecek

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

"Takipçisi olacağız"

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi.

Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını belirtti.

Diyarbakır'da çiftçiler buldu: İlk defa görüldü
FOTOĞRAF 5
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Çınar'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı.
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Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.
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Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.
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Satar, “Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kıllanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türler Afrika'da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi'ne gelerek görebilirler dedi.
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Diyarbakır'da çiftçiler buldu: İlk defa görüldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği belirlendi.


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