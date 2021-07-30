MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek?' sorusuna yanıt verdi: Millet ne zaman kadar isterse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği röportajda gündeme dair soruları yanıtladı. Bahçeli, kendisine yöneltilen "Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek" sorusuna şu yanıtı verdi: Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2021, 09:16 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2021, 09:25 Diğer