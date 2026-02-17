MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki konuşmaları kadar, seçtiği aksesuarlar da dikkat çekmeye devam ediyor. Bahçeli’nin bu haftaki toplantıda taktığı özel tasarım yüzük ve rozet, üzerindeki derin anlamlar içeren ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarının yanı sıra Bahçeli, her hafta kullandığı yüzük ve rozetlerle de gündem oluyor.
Bahçeli'nin bu hafta kullandığı yüzüğün, üst kısmında Ya Fettah, sol yan kenarda Ya Şafi ve sağ yan kenarda El Hafız esması hat sanatı ile yazıldığı görüldü.
Rozette ise "Ya Fettah" ifadesi yer aldı.