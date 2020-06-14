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POLİTİKA

MHP’de yoğun haziran maratonu

Koronavirüs salgını nedeniyle parti toplantılarına ara veren MHP'de yoğun mesai başlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, uzun bir aradan sonra Başkanlık Divanı'nı yüz yüze toplayacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla haziran ayında yapılacak seri toplantıların ilki yarın. Bahçeli, ilk olarak Başkanlık Divanı'nı toplayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı yüz yüze gerçekleştirecek. Bahçeli, 19 Haziran Cuma günü de partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantılar, sonraki hafta da sürecek. Bu kapsamda, Bahçeli, 26 Haziran'da milletvekilleriyle, 27 Haziran'da ise il başkanlarıyla bir araya gelecek.

SALGININ ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Seri toplantılarda ülke gündemini ilgilendiren birçok konu masaya yatırılacak. Bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum değerlendirilecek. Bugüne kadar atılan adımların ele alınacağı toplantılarda, salgının Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan etkileri de görüşülecek.

Toplantıda, koronavirüsle mücadele süreci dışında bir diğer önemli gündem maddesi de TBMM çalışmaları olacak. Değişiklik yapılması hedeflenen Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasaları değerlendirilecek.

Ayrıca, Suriye, Libya ve Irak ile Doğu Akdeniz'de atılan adımlar ve yaşanan gelişmeler de toplantılarda ele alınacak.

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