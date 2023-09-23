MHP'li Özarslan muhalefetin belediye yönetimini eleştirdi: Vatandaşlara hizmet götürmek gibi dertleri yok

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan
MHP Malatya Olağan İl Kongresi, bir otelde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yaptığı kongreye tek listeyle gidildi, mevcut başkan Gökhan Gök yeniden aday oldu.
Burada konuşan Özarslan, genel seçimlerde çıkan tablonun yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.
"Yeni projeler hayata geçirmek gibi dertleri yok"
"Cumhur İttifakı muhalefetin elindeki bütün belediyeleri alacak"
Parti olarak temel hedeflerinin sahip oldukları belediyeleri korumak olduğunu aktaran Özarslan, şöyle devam etti: