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MHP'li Özarslan muhalefetin belediye yönetimini eleştirdi: Vatandaşlara hizmet götürmek gibi dertleri yok

MHP Malatya Olağan İl Kongresine katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Cumhur ittifakı adaylarının yerel seçimlerde muhalefetin elindeki bütün belediyeleri kazanacağını söyledi. 2019'dan bu yana muhalefetin elinde olan belediyelerin, büyükşehirler başta olmak üzere yönetim krizi içinde olduğunu ifade eden Özarslan, "Vatandaşlara hizmet götürmek, asgari ihtiyaçları gidermek gibi şehri güzelleştirmek, yeni ufuk katmak, yeni projeler hayata geçirmek gibi dertleri yok." dedi.

14:47 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan

MHP Malatya Olağan İl Kongresi, bir otelde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yaptığı kongreye tek listeyle gidildi, mevcut başkan Gökhan Gök yeniden aday oldu.

Burada konuşan Özarslan, genel seçimlerde çıkan tablonun yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Yeni projeler hayata geçirmek gibi dertleri yok"

2024 yerel seçimlerini önemsediklerini, 2019'dan bu yana muhalefetin elinde olan belediyelerin, büyükşehirler başta olmak üzere yönetim krizi içinde olduğunu aktaran Özarslan,
"Bu belediyelerin başındakiler başta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları olmak üzere hepsi kişisel, kurumsal, siyasi kariyer hesabı yaptıkları için belediye başkanlığını unutmuş durumdalar. Vatandaşlara hizmet götürmek, asgari ihtiyaçları gidermek gibi şehri güzelleştirmek, yeni ufuk katmak, yeni projeler hayata geçirmek gibi dertleri yok."
diye konuştu.

"Cumhur İttifakı muhalefetin elindeki bütün belediyeleri alacak"

Parti olarak temel hedeflerinin sahip oldukları belediyeleri korumak olduğunu aktaran Özarslan, şöyle devam etti:

"Üç hilalli belediyelerde üç hilalin dalgalanmasını sağlamak birinci hedefimiz, ikinci hedefimiz üç hilalli belediyelerin sayısını arttırmak. Yani üretken belediye anlayışını hizmete susamış illeri, ilçeleri, beldeleri partimizin belediyesi haline getirerek, vatandaşımıza gereken hizmeti götürmek. Üçüncü hedefimiz başta muhalefetin elindeki 11 büyükşehir olmak üzere, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri Cumhur İttifakına bünyesine katmak. AK Parti'nin 7 Ekim'deki Olağanüstü Kurultayından sonra bu süreç hızlanacak, ittifak nerelerde, nasıl olacak buna göre şekil alacak. Cumhur İttifakı adayları, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere alacak. "

#MHP
#Bahadır Bumin Özarslan
#Cumhur İttifakı
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