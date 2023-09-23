MHP'li Özarslan muhalefetin belediye yönetimini eleştirdi: Vatandaşlara hizmet götürmek gibi dertleri yok

"Üç hilalli belediyelerde üç hilalin dalgalanmasını sağlamak birinci hedefimiz, ikinci hedefimiz üç hilalli belediyelerin sayısını arttırmak. Yani üretken belediye anlayışını hizmete susamış illeri, ilçeleri, beldeleri partimizin belediyesi haline getirerek, vatandaşımıza gereken hizmeti götürmek. Üçüncü hedefimiz başta muhalefetin elindeki 11 büyükşehir olmak üzere, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri Cumhur İttifakına bünyesine katmak. AK Parti'nin 7 Ekim'deki Olağanüstü Kurultayından sonra bu süreç hızlanacak, ittifak nerelerde, nasıl olacak buna göre şekil alacak. Cumhur İttifakı adayları, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere alacak. "