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Milli Savunma Bakanlığından basın mensuplarına ‘savunma muhabirliği’ eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarına ‘savunma muhabirliği’ eğitimi veriyor. Türkiye’nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda MSB ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan ve bugün başlayan eğitim 4 hafta sürecek.

Canberk Doğan
13:29 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 13:43 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Savunma muhabirlerine uzmanlık eğitimi
Savunma muhabirlerine uzmanlık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarına ‘savunma muhabirliği’ eğitimi veriyor. Türkiye’nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda MSB ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan ve bugün başlayan eğitim 4 hafta sürecek.

Askeri Terminoloji eğitimi

Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde, MSB teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, hudutlarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetler ile bilgi aktarılması amaçlanıyor.


Bunların yanı sıra terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde TSK’nın yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekâtlar ile ilgili bilgi aktarılması, TSK’nın askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması sağlanacak. MSB kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlk elden doğru bilgi

Gün geçtikçe önemi artan savunma muhabirliğine yönelik verilen bu eğitim ile savunma alanında icra edilen faaliyetlerin şeffaf ve etkili bir iletişim ile kamuoyuna ilk elden en doğru şekilde ulaştırılmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor.



#MSB
#basın mensubu
#savunma muhabirliği
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