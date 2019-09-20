Milli yazılımın gözü Bursa’nın üzerinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı adından söz ettiren projelere imza atıyor. Daire başkanlığının kurulma aşamasını ve geliştirilen milli yazılımların detaylarını Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Kürşat Gürsoy anlattı. Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli yazılım çağrısı üzerine harekete geçtiklerini, akıllı şehircilik ve inovasyon alanında bir ekip oluşturarak daire başkanlığını kurduklarını belirtti.

Kürşat Gürsoy

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRECEK

Hayatı kolaylaştıran yazılımlara imza attıklarını dile getiren Gürsoy, “Bu kapsamda Altyapı Ruhsat ve Denetim Programını (ARUDEP) hayata geçirdik. Yazılım sayesinde Bursa’da altyapı çalışmaları yürüten 41 kurumun ortak çalışabileceği harita tabanı oluşturduk. Böylece şehir genelinde yapılan altyapı çalışmalarının eş güdümlü olarak yapılabilmesini, mükerrer veya kaçak kazıların önlenmesini sağlayacağız. Yazılım tamamen açık kaynaklı teknolojilerle oluşturuldu. Herhangi bir kısıtlama veya lisans gideri olmaksızın yerli ve milli olarak üretildi” dedi.

YATIRIM İZLEME SİSTEMİ

Yakın zamanda hayata geçirdikleri Yatırım İzleme Sistemi hakkında da bilgi veren Gürsoy, “Sistem sayesinde belediyemizin yatırımcı daireleri tarafından hayata geçirilen projeleri anlık olarak görebilmekteyiz. Bu sayede tüm ekipler sahadaki işlerini sistem ile harita üzerinde konumuyla takip edebilmektedir. Tamamen yerli uygulama ile sahada proje yapan birimler ofislerinden projelerini takip edebilecek ve projelere ait raporu bir tık ile elde edebilecek” ifadesini kullandı.

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KAÇAK YAPIYA SON

İnsansız Hava Aracı ile kaçak yapılaşma konusuna da müdahale edeceklerini belirten Gürsoy, “Türkiye’de ilk defa böyle bir sistem kurmuş olacağız. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için teknoloji harikası drone benzeri bir cihaz aldık. Bursa’nın tamamını 3 ayda fotoğraflayacağız. Cihazın kendi bünyesinde üst düzey bir yazılımı var. Bu yazılımla bölgenin fotoğraflarını çekeceğiz. Böylece 10 katlı bir binanın üzerine 20 santim bir beton dahi eklense sistem sayesinde yapılan değişiklik görülecek. Anlık olarak kaçak yapılaşmayı bir yazılım üzerinden tespit edebileceğiz” şeklinde konuştu.