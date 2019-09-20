Gündem Milli yazılımın gözü Bursanın üzerinde
BURSA

Milli yazılımın gözü Bursa’nın üzerinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, hayata geçirdiği yerli yazılım projeleriyle şehri her yönüyle gözlem altında tutuyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Bursa şehir merkezi
Bursa şehir merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı adından söz ettiren projelere imza atıyor. Daire başkanlığının kurulma aşamasını ve geliştirilen milli yazılımların detaylarını Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Kürşat Gürsoy anlattı. Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli yazılım çağrısı üzerine harekete geçtiklerini, akıllı şehircilik ve inovasyon alanında bir ekip oluşturarak daire başkanlığını kurduklarını belirtti.

Kürşat Gürsoy

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRECEK

Hayatı kolaylaştıran yazılımlara imza attıklarını dile getiren Gürsoy, “Bu kapsamda Altyapı Ruhsat ve Denetim Programını (ARUDEP) hayata geçirdik. Yazılım sayesinde Bursa’da altyapı çalışmaları yürüten 41 kurumun ortak çalışabileceği harita tabanı oluşturduk. Böylece şehir genelinde yapılan altyapı çalışmalarının eş güdümlü olarak yapılabilmesini, mükerrer veya kaçak kazıların önlenmesini sağlayacağız. Yazılım tamamen açık kaynaklı teknolojilerle oluşturuldu. Herhangi bir kısıtlama veya lisans gideri olmaksızın yerli ve milli olarak üretildi” dedi.

YATIRIM İZLEME SİSTEMİ

Yakın zamanda hayata geçirdikleri Yatırım İzleme Sistemi hakkında da bilgi veren Gürsoy, “Sistem sayesinde belediyemizin yatırımcı daireleri tarafından hayata geçirilen projeleri anlık olarak görebilmekteyiz. Bu sayede tüm ekipler sahadaki işlerini sistem ile harita üzerinde konumuyla takip edebilmektedir. Tamamen yerli uygulama ile sahada proje yapan birimler ofislerinden projelerini takip edebilecek ve projelere ait raporu bir tık ile elde edebilecek” ifadesini kullandı.

REKLAM

KAÇAK YAPIYA SON

  • İnsansız Hava Aracı ile kaçak yapılaşma konusuna da müdahale edeceklerini belirten Gürsoy, “Türkiye’de ilk defa böyle bir sistem kurmuş olacağız. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için teknoloji harikası drone benzeri bir cihaz aldık. Bursa’nın tamamını 3 ayda fotoğraflayacağız. Cihazın kendi bünyesinde üst düzey bir yazılımı var. Bu yazılımla bölgenin fotoğraflarını çekeceğiz. Böylece 10 katlı bir binanın üzerine 20 santim bir beton dahi eklense sistem sayesinde yapılan değişiklik görülecek. Anlık olarak kaçak yapılaşmayı bir yazılım üzerinden tespit edebileceğiz” şeklinde konuştu.

Kayısıya lisanslı depo koruması geliyor
GÜNDEM
Kayısıya lisanslı depo koruması geliyor
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCDDye yeni genel müdür

TCDD'ye yeni genel müdür

​TCDD Müdürlüğü'ne Ali İhsan Uygun getirildi.
İstanbulda 28 Şubat hortladı

İstanbul'da 28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
CHP ve İYİ Parti terörü korudu

CHP ve İYİ Parti terörü korudu

Orman yangınları konusunda PKK'nın kınanma önergesini reddettiler.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.
İcat çıkaran çocuklar

İcat çıkaran çocuklar

Teknofest'i ​2 günde 250 bin kişi ziyaret etti.

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Pentagon Suriye'de kışkırtmaya devam ediyor.
Boş mezar başında ağlıyorum

Boş mezar başında ağlıyorum

​5 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan annenin dramı
Dünyada<br>düşük faiz dönemi

Dünyada
düşük faiz dönemi

47 Merkez Bankası faize karşı silahını çekti.
Kartal darmadağın!

Kartal darmadağın!

Öne geçtiğimiz maçta son dakikalarda yıkıldık.
Oyalama olursa<br>çalışmalar biter

Oyalama olursa
çalışmalar biter

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı.
Tunus'un diktatörü öldü

Tunus'un diktatörü öldü

​Arap Baharı protestolarında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
Rumlara yeni uyarı

Rumlara yeni uyarı

'Türk kıta sahanlığında çalışma yapamazsınız'
Trabzonspor'dan <br>kötü başlangıç

Trabzonspor'dan
kötü başlangıç

Grup aşamasındaki ilk maçtan mağlup ayrıldık.
Heyecan olmasın<br>diye söylememişler

Heyecan olmasın
diye söylememişler

Şampiyon güreşçimiz TVNET'e konuştu.
İdlib'i veto ettiler

İdlib'i veto ettiler

​Rusya ve Çin, ateşkesle ilgili tasarıya 'ret' çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.