“Milliyetçiliğime laf söyleyemezler” diyen Erdem’e İYİ Parti kurucu üyesinden tepki: Hadi ordan çapsız

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve HDP’li isimlere yönelik “övgü dolu” tweetler attığı nedeniyle eleştirilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in “Atatürkçülüğüme ve milliyetçiliğime kimse laf söyleyemez” sözlerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Devletin ordusu Katar’a satılmıştır” sözlerini söylediği programda Bahadır Erdem’in de konuk olmasına atıfta bulunan Yücel, sosyal medya hesabından "Duydum ki adamın biri ekranda coşmuş; ‘Atatürkçülüğüme, milliyetçiliğime kimse laf söyleyemez’ demiş. Hadi lan ordan çapsız! Kırdığın ceviz kırkı geçmiş şimdi de ‘Atatürkçü kostümü mü giydin?’ diyeceğim de, önce o programın tekrarını izleyeyim" mesajını paylaştı.
Bir süre sonra başka bir paylaşımda daha bulunan Yücel, "Gece programın tekrarını izledim. Kendi tabirleriyle psikolojisi bozulmuş. Bana göre kafayı yemiş. Ekrandan fırlayacak gibi halleri tam bir komedi. Programın ilerleyen dakikalarında şanlı Türk Ordusuna hakaret eden şahsa tek kelime etmedi. Samimiyetsizlik böyle bir şey" dedi.