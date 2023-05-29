Milliyetçilik kılıfı da tutmadı!

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 ilde birinci çıkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ilde birinci oldu. Kılıçdaroğlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Tunceli’de ilk sırada çıkarken, Erdoğan; Erzurum, Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Malatya’da birinci çıktı. Güneydoğu Anadolu’da ise Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te birinci çıkarken, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’te ise Erdoğan ipi göğüsledi.

MİLLİYETÇİLİK SÖZÜ KAYBETTİRDİ

Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesinde oylarını yüzde 50.4’ten yüzde 54.1’e yükseltirken, Kılıçdaroğlu oyları 45.5’ten 45.9’a çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun Doğu Anadolu’daki yerinde saymasında milliyetçi söyleme sarılması etkili oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Doğu Anadolu’da ilk turda birinci çıktığı tüm illerde oylarını artırdı. Erdoğan’ın oylarındaki artışın temelinde ise Kılıçdaroğlu’nun söylemlerindeki tutarsızlık etkili oldu. Erdoğan, oylarını oransal olarak Ardahan’da 39.2’den 42.3’e, Kars’ta 39.4’ten 43.6’ya, Iğdır’da 25.3’ten 33.2’ye, Ağrı’da 31.7’den 34.7’ye, Van’da 35.6’tan 38.5’e, Hakkari’de 24.6’tan 27.9’a, Bitlis’te 46.4’ten 49.8’e, Muş’ta 39.1’den 41.7’ye, Tunceli’de 16.2’den 17.2’ye yükseltti. Erdoğan’ın ilk turda birinci çıktığı illerde ise durum şöyle: Malatya’da ilk turda 69.4 olan Erdoğan oyunu 72’ye yükseltirken, Erzurum’da 68.6’dan 73.6’ya, Elazığ’da 67.2’den 70.3’e, Bingöl’de 65.1’den 68.1’e, Erzincan’da 59.3’ten 62.1’e çıkardı.

KAYYUM SÖZÜ TUTMADI

Kılıçdaroğlu ise ilk tura oranla Hakkari, Van ve Muş’ta oy kaybı yaşadı. Van’da yüzde 58.9’luk oyu yüzde 58.3’e gerileyen CHP Lideri’nin Van’daki oyu da yüzde 62.6’dan 60.6’ya geriledi.Erdoğan, Güneydoğu Anadolu’da oylarını yüzde 46.8’ten yüzde 49.5’e yükseltirken, Kılıçdaroğlu oylarını yüzde 50.3’ten 50.5’e çıkardı. Şırnak dışındaki oylarını düşüren Kılıçdaroğlu’nun performansındaki gerilemede Ümit Özdağ ile imzaladığı protokoldeki kayyum düzenlemesi etkili oldu.

Erdoğan’ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. İnce, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim” dedi.

İnce’nin seçmeni Türkiye Yüzyılı dedi

14 Mayıs seçimlerinin ilk tur oylaması öncesinde ‘montaj kaset’ ve ‘sahte dekont’ kumpasıyla yarıştan koparılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek verenler ikinci turda yönünü Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevirdi. İnce’nin en yüksek oy aldığı seçim bölgelerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da oyunu artırması İnce’nin oylarını da aldığı şeklinde değerlendirildi. İnce’nin yüzde 0,97 oy aldığı Bartın’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu yüzde 56,1’den 58,63’e yükseltti. İnce’nin memleketi Yalova’da Erdoğan birinci turda olduğu gibi ikinci turda da ipi göğüsledi. Yalova’da ilk turda İnce yüzde 0,64 oy alırken Erdoğan oyunu yüzde 47,74’ten yüzde 50,39’a çıkardı.

BİRKAÇ GÜN SONRA KONUŞACAĞIM

Öte yandan oyunu Ankara’da kullanan İnce, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Şimdi Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım.”







