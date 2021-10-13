Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Feci kaza 8 Ekim günü saat 15.10 sıralarında Isparta-Konya karayolu 60’ıncı kilometresinde meydana geldi. Isparta istikametine seyir halindeki minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.

Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı. Kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhanın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan’dan da acı haber dört gün sonra geldi. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılan Adem Sarıhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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