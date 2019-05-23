Mısır’a dert oldu

İki BAE ajanından Samir Semih Şaban’ın Lübnan’da suikast ve bomba eğitimi aldığı, Zeki Mübarek’in de yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de istihbarat ağı kurmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanlarından birinin cezaevinde kendini asması, Mısır’ı harekete geçirdi. BAE ajanlarından Samir Semih Şaban ile Zeki Mübarek 6 aylık takibin ardından MİT ve polisin operasyonu ile yakalanmış, Mübarek kaldığı cezaevinde eşofman iplerini kullanarak kendini asmıştı. Mübarek’in cesedi otopsisinin ardından 16 Mayıs’ta Kahire’de ailesine teslim edilirken, konuyla ilgili dün ilginç bir gelişme yaşandı.

AİHM’E TAŞINACAK

Mısır Başsavcısı Nabil Sadık, Zeki Mübarek’in ölümüyle ilgili soruşturma açtı. Bu kapsamda ölüm nedeninin belirlenmesi için yeniden otopsi talimatı verildi. BAE fonlu Al Arabiya televizyonu “suçun Mısır dışında işlenmesine” ve “maktülün Mısırlı olmamasına rağmen” inceleme talimatı verilmesini Mübarek’in ailesinin istediğini öne sürdü. Mübarek’in ailesi hazırlanacak raporla olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı.