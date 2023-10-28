Mısır’la güç birliğine vurgu yapan Bakan Bolat'tan kritik mesaj: Gazze’deki akan kanın durmasını sağlayacak

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı’nda yapılan heyetler toplantısına katılarak konuşma yaptı. Bakan Bolat konuşmasında “Türkiye ve Mısır ekonomik ve ticareti entegrasyonda ne kadar güç birliği ve işbirliği yaparsa, bölgemizde çok güzel ağırlığımız olacak. Ortadoğu ve Afrika’nın sorunlarının giderilmesinde bu güç birliği son derece önemli olacaktır. Bu güç birliği Gazze’de akan kanın durmasında da çok önemli bir katalizör rolü olacaktır” dedi.





İki Bakan, Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı’nda yapılan Türkiye-Mısır Ticaret Heyeti toplantısına katılarak konuşma yaptılar. Bakan Bolat konuşmasında şu ifadelere yer verdi;









“İki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri konusunda alınacak çok yol var. 10 yıl aradan sonra iki ülke Ticaret Bakanlarının karşılıklı ziyaretle başlattığı diyalog ve işbirliği süreci kartopu gibi büyüyor. İki ülkenin ticaret yatırım ve ekonomik ilişlerinde daha da bütünleşmelerinin yolunu açıyor. Az önce Mısır Başbakanı Mostafa Madbouli ile yaptığımız görüşme çok verimli ve başarılı oldu. Bu fuarın açılışında Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi de birlikte karşıladık ve uğurladık. Bu anlamda da Mısır Hükümeti’nin heyetimize gösterdiği yüksek ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.













"Türkiye ve Mısır ne kadar güç birliği yaparsa bölgemizde çok güzel ağırlığımız olacak"









Mısır halkı ve hükümeti, Türkiye ile daha yakın ve yüksek bir işbirliği arzusunda. Bizim halkımız ve hükümetimiz de çok daha yüksek bir işbirliği ve bütünleşme arzusunda. Biz de sadece bu yıl 27 heyet gezisi düzenledik, iki tane sektörel heyet gezisi düzenledik. Yılın kalan iki ayında iki sektörel heyet programımız daha olacak. Alım heyetleri programlarımız olacak.









Türkiye ve Mısır ekonomik ve ticareti entegrasyonda ne kadar güç birliği ve işbirliği yaparsa, bölgemizde çok güzel ağırlığımız olacak. Ortadoğu ve Afrika’nın sorunlarının giderilmesinde bu güç birliği son derece önemli olacaktır. Bu güç birliği Gazze’de akan kanın durmasında da çok önemli bir katalizör rolü olacaktır.













"Sorunlar çalışma grubuyla çözüme kavuşacak"









Afrika’daki bir çok ülkedeki ortak projeler de çok önemli, bunları da görüştük. Önümüz açık inşallah tam yol ileri yola devam diyoruz. Bu minvalde Mısırlı muhatap Bakanımızla ve Mısır Başbakanıyla görüşmelerimizde Türk firmalarının dile getirdiği konuları ifade ettik. Onlara çözüm bulacaklarını kendileri ifade ettiler, çok da memnun ayrıldık. Bir çalışma grubuyla bu sorunların çözümüne katkı yapacağız dediler. Bu cevap bizi çok sevindirdi. Çünkü burada iş yamak isteyen bir çok Türk firması var. Onlar için de sevindirici haberi vermiş olalım.”





"Her zaman bizimle buradasınız"

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:









“100. Yılınızı kutluyorsunuz. İnşallah nice 100 yıllara bu kutlamalarınızı sürdürürsünüz. Geçen 3 ay içinde 3 kez Sayın Bakanla bir araya geldik. 170 firmayla bugün buradasınız. Her zaman bizimle buradasınız. İki ülke arasında 2007’de STA imzalanmıştı, 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminden bugün 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık.













"Bu anlaşmayı genişletmek istiyoruz"









Önümüzdeki dönemde bunu 15 milyar dolara çıkartacağız. İki Bakanlık olarak bu anlaşmayı genişletmek istiyoruz, diğer sektörleri de bunun içine koymaya çalışacağız. Hem Türk hem Mısır tarafından özel sektörün işbirliği çok önemli. Bu fuar ve buluşmamız çok önem taşıyor. Yerel parayla bu ticaretimizi sürdürmede anlaştık, yine aynı şekilde anlaşmanın yenilenmesinde anlaştık.









Mısır’da Türk firmalarının olması, Türkiye’de Mısırlı firmalar olması çok önemli. Biz iki Bakanlık olarak rolümüz size destek sunmaktır ve bürokratik işlemlerin azaltılması için çalışacağız. Türk firmaları burada zaten çalışıyor. Mısır firmaları da Türkiye’de çalışacak.”









Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise 170 iş insanı ile görüşmelere katıldıklarını belirterek “İki ülke arasındaki ticaret hacmimizin artmasını bekliyoruz. Birçok alanda Mısır ile ticaret hacmimizi artırabiliriz. Ziyaretimizi iş birliği noktasında dönüm noktasında olacak” dedi.







