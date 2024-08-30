MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz ortak operasyonla yakalanıp sınır dışı edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.