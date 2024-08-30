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MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon: Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz ortak operasyonla yakalanıp sınır dışı edildi

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.

13:33 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:24 - 30/08/2024 Cuma
AA
Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Şanlıurfa'da yakalanarak sınır dışı edildi.
Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Şanlıurfa'da yakalanarak sınır dışı edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.


MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.


#MİT
#PKK
#Şanlıurfa
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