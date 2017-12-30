Mor Beyin için KHK geliyor

FETÖ’nün Mor Beyin tuzağı ile ihraç edilenlerin kamuya dönüşü için yeni Kanun Hükmünde Kararname üzerinde çalışılıyor. Söz konusu iade KHK’sının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

İADELER BAŞLIYOR

Yayınlanacak KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenlere görevlerine dönüş yolu açılacak. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ByLock” açıklamasının başlayan tahliyeler dün de devam etti. İstanbul’da aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin adlarının “ByLock” listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi.

İSTANBUL’DA 201 TAHLİYE

Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi belirlendi. İstanbul’da dün toplamda 201 kişi tahliye edildi. Tahliye olanlar arasında, Cumhuriyet gazetesi davasının sanığı Yusuf Emre İper ile aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve kamuda çalışanların yer aldığı öğrenildi.

REKLAM

O haine müebbet

Erzincan’da darbe girişimi davası sanığı eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Erzincan’da, FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri sivil 22 sanıktan dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar’ın darbe teşebbüsünden 2 gün önce Ankara’ya gidip örgüt üyeleriyle yüz yüze görüşüp darbe girişimine ilişkin talimatlar aldığı, eski Albay Oğuz Çobanbeyli’nin de kuryelik yaparak bu talimatları bazı askeri birliklere ilettiği öne sürülmüştü.

GÜNDEM Herkes bu soruyu soruyor

REKLAM