Moskova zirvesinde üç başlık görüşüldü

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Rusya’da düzenlenen dörtlü toplantının ikincisi dün Moskova’da yapıldı. Savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının aralık ayının ardından ikinci kez bir araya geldiği görüşmelerde Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan temsil etti. Dörtlü formatta yapılan toplantıya Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran adına Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye adına Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile dört ülkenin istihbarat başkanları katıldı. Edinilen bilgilere göre taraflar, olumlu havada geçen görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldı.