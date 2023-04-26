Moskova zirvesinde üç başlık görüşüldü

Zirvede gündem mültecilerin dönüşü.
Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Rusya’da düzenlenen dörtlü toplantının ikincisi dün Moskova’da yapıldı. Savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının aralık ayının ardından ikinci kez bir araya geldiği görüşmelerde Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan temsil etti. Dörtlü formatta yapılan toplantıya Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran adına Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye adına Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile dört ülkenin istihbarat başkanları katıldı. Edinilen bilgilere göre taraflar, olumlu havada geçen görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldı.
HAVA OLUMLUYDU
Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konularının değerlendirildiği belirtildi. Toplantıda taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunun altını çizdi. Yapıcı havada geçen toplantı sonrası Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemine de dikkat çekildi.