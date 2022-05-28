MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"TACİZ ATIŞLARI CEZASIZ KALMIYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lfeT94vd6O
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.