Gündem MSB açıkladı Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Foto/arşiv

Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"TACİZ ATIŞLARI CEZASIZ KALMIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
OYNAT 00:55
MSB duyurdu: 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek' denildi.
Acılı baba ayaktadurmakta güçlük çekti

Acılı baba ayakta
durmakta güçlük çekti

​Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi.
Ağustosta ne olacak bilmiyoruz

'Ağustos'ta ne olacak bilmiyoruz'

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi.
Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Azerbaycan'da dünyaya net mesaj

​Gençler sabah namazında buluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.