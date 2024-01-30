MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
" denildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
#MSB
#Fırat Kalkanı
#Barış Pınarı bölgesi
1 saat önce