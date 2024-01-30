MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/hafnGUDAwK