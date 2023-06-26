MSB 'Terörü kaynağında kurutuyoruz' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda dört PKK'lı terörist etkisiz

Son dönemlerde terör eylemlerine göz yuman İsviçre'de skandal bir olay yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda PKK destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakıldığı İsviçre'de bu kez de PKK'lı Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. PKK kanalında paylaşılan skandal görüntülerde PKK'nın çocukları kullanması büyük tepki çekti.