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MSB 'Terörü kaynağında kurutuyoruz' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda dört PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14:00 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Terör inleri yerle bir ediliyor.

Terör inleri yerle bir ediliyor.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.


"Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.





#Milli Savunma Bakanlığı
#terör
#PKK
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