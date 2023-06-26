MSB 'Terörü kaynağında kurutuyoruz' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda dört PKK'lı terörist etkisiz

Terör inleri yerle bir ediliyor.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız"
"Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.
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1 saat önce