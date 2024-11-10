Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası

Müdd adı verilen bu tas ölçüsü, o dönemde suyun yanı sıra tahıl, un, hurma gibi temel gıdaların da ölçümünde kullanılmıştır. Bu uygulama, ihtiyaç kadar tüketimi ve adil paylaşımı destekleyen önemli bir örnek olarak günümüze kadar ulaşmıştır.