Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), abdest alırken yalnızca bir tas dolusu, yani 750-800 ml su kullanarak suyun kıymetini gösteren bir miras bırakmıştır.
Müdd adı verilen bu tas ölçüsü, o dönemde suyun yanı sıra tahıl, un, hurma gibi temel gıdaların da ölçümünde kullanılmıştır. Bu uygulama, ihtiyaç kadar tüketimi ve adil paylaşımı destekleyen önemli bir örnek olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası
Gündem
10 Kasım, Pazar
#ölçü
#Hz. Peygamber
#abdest