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Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası

Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası

Ensar Esmer
15:3310/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası
Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), abdest alırken yalnızca bir tas dolusu, yani 750-800 ml su kullanarak suyun kıymetini gösteren bir miras bırakmıştır.

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Müdd adı verilen bu tas ölçüsü, o dönemde suyun yanı sıra tahıl, un, hurma gibi temel gıdaların da ölçümünde kullanılmıştır. Bu uygulama, ihtiyaç kadar tüketimi ve adil paylaşımı destekleyen önemli bir örnek olarak günümüze kadar ulaşmıştır.


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Müdd ölçü birim: Peygamber Efendimiz’in mirası
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10 Kasım, Pazar

#ölçü
#Hz. Peygamber
#abdest

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