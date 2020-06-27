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MUĞLA

Bacakları bağlı halde çuvalla çöp konteynerine atılan koç kurtarılamadı

Muğla'da vahşet: Canlı canlı çuvala koyup çöpe attılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöpten vicdanları kanatan bir görüntü çıktı. Çöp konteynerine konulan çuvalın hareket ettiğini fark eden bir vatandaş durumu polis ve zabıtaya bildirdi. Ekiplerin ağzını açtıkları çuvalın içerisinden ayakları bağlı nefes almakta güçlük çeken bir koç bulundu. Tedaviye alınan koç, tüm çabalara karşın kurtarılamazken, Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ise olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi DHA
Çöpe atılan çuvalın içinde canlı koç çıktı.
Çöpe atılan çuvalın içinde canlı koç çıktı.

Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, perşembe sabahı, bir vatandaş, çöp konteynerine konulan çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ile zabıta ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalı açtıklarında, bacakları bağlı halde nefes almakta güçlük çeken koç ile karşılaştı.

Çöpe atılan çuvalın içinden canlı koç çıktı.

KESİLMİŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arka bacaklarını kullanamadığı belirlendi. 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı.

Bacakları bağlanarak çuvala konulup atılan koç, tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan koç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Koç, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

'GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADI'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Olayı ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hayvan çok acı çekiyordu. Vefat ettiğini öğrendiğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu yapılan vahşet insanlığın bittiğidir" dedi.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız.
  • Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, koçu konteynere atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmaları sürüyor.

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