Bacakları bağlı halde çuvalla çöp konteynerine atılan koç kurtarılamadı Muğla'da vahşet: Canlı canlı çuvala koyup çöpe attılar Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöpten vicdanları kanatan bir görüntü çıktı. Çöp konteynerine konulan çuvalın hareket ettiğini fark eden bir vatandaş durumu polis ve zabıtaya bildirdi. Ekiplerin ağzını açtıkları çuvalın içerisinden ayakları bağlı nefes almakta güçlük çeken bir koç bulundu. Tedaviye alınan koç, tüm çabalara karşın kurtarılamazken, Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ise olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi 27 Haziran 2020, 13:51 Son Güncelleme: 27 Haziran 2020, 13:51 DHA