Muğla'daki köy muhtarlarından termik santral açıklaması: Büyük şehirlere göçü engelliyor

Santrallerin sadece enerji üretimi açısından değil bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını dile getiren Gezer,

"Bölgemiz turizmle öne çıkıyor ve şu son günlerde bölgede yaşanan elektrik kesintileri bize enerjinin turizm için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Santralde çalışan binlerce kişinin çok büyük bir bölümü bu köylerin insanı. Milaslı binlerce aile santralden geçimini sağlıyor. Liseyi bitiren, üniversiteyi bitiren çocuklarımız ilçelerine, köylerine dönüp burada çalışıyor." diye konuştu.Santrallerin bölge halkı için önemine dikkati çeken Gezer, "Buraya yılda bir kez tatil için gelen insanlar geleceğimizle ilgili kararlar vermeye çalışıyorlar. Kameraların karşısına geçip Milas köylüsü gibi görünmek için başlarına yemeni bağlayan bu insanları tanıyor ve bizden olmadıklarını biliyoruz." dedi.