Muğla'daki köy muhtarlarından termik santral açıklaması: Büyük şehirlere göçü engelliyor

Muğla'daki köy muhtarlarından termik santral açıklaması
Muğla'nın Milas ilçesindeki bazı köylerin muhtarları, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir bölgede basın açıklaması yaptı.
Yaklaşık 40 yıldır santrallerle birlikte yaşadıklarını belirten Gezer, zeytin yetiştirdiklerini, toprağı işlediklerini, hayvancılık yaptıklarını ve üretilen enerjiden faydalandıklarını söyledi.
"Toprak da bizim orman da bizim santral de. Toprağı işleminin önemini bildiğimiz gibi ülkenin enerjiye ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bir yandan tarımla uğraşırken bir yandan da ailemizden en az bir kişi santralde çalışıyor. Yüzlerce insanımız santralden emekli olmuş, emekli maaşıyla rahatça geçiniyor. Santraller sayesinde köylerimizden büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmıyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz topraklarda ailemizle hayatımızı sürdürüyoruz. Yani diyeceğimiz o ki biz bu bölgenin insanıyız, burada yaşıyoruz ve burayı en iyi biz biliyoruz. Kimse dışarıdan gelip bize ahkam kesmesin, şov yapmasın. Madenciliği de tarımı da biz yapıyoruz."