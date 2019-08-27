Gündem Muğladaki sondaj çalışması durduruldu
MUĞLA

Muğla'daki sondaj çalışması durduruldu

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce, Karabağlar yaylasında maden rezerv tespiti amacıyla numune almak için yapılması planlanan sondaj çalışmasının durdurulduğu açıklandı. AK Parti Muğla milletvekilleri ile AK Parti Muğla İl Başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağlar yaylasında 8 santimetre çapında 2-3 sondajla 600-700 metreden numune alınması planlanırken, Fethiye Körfezi'ndeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından algı operasyonu başlatıldığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Muğla'da, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce sondaj çalışmasının durdurulduğu açıklandı.
Muğla'da, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce sondaj çalışmasının durdurulduğu açıklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce, bölgedeki maden rezervlerinin tespiti amacıyla numune almak için gerçekleştirilmesi planlanan sondaj çalışmasının durdurulduğu belirtildi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağlar yaylasında 8 santimetre çapında 2-3 sondajla 600-700 metreden numune alınması planlanırken, Fethiye Körfezi'ndeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından algı operasyonu başlatıldığı vurgulandı.

Bu algı operasyonuyla Muğla halkının dikkatinin başka yöne çekilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen sondaj çalışması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşülmek ve tekrar değerlendirilmek üzere durdurulmuştur. AK Parti Muğla milletvekilleri ve il başkanlığı olarak Muğlamıza zarar verecek hiçbir oluşuma asla müsaade etmeyeceğimizi bilakis kentimizin sahip olduğu tüm güzellikleri koruyacağımızı bir kez daha saygıyla ifade etmek isteriz."

Yangın 53 saat sonra kontrol altında
GÜNDEM
Yangın 53 saat sonra kontrol altında
Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.