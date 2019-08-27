Muğla'daki sondaj çalışması durduruldu Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce, Karabağlar yaylasında maden rezerv tespiti amacıyla numune almak için yapılması planlanan sondaj çalışmasının durdurulduğu açıklandı. AK Parti Muğla milletvekilleri ile AK Parti Muğla İl Başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağlar yaylasında 8 santimetre çapında 2-3 sondajla 600-700 metreden numune alınması planlanırken, Fethiye Körfezi'ndeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından algı operasyonu başlatıldığı vurgulandı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 22:50 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 23:00 AA