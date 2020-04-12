Gündem Muhalefet ceza artırımına karşı CHP, İYİ Parti ve HDP tefecilik gibi suçları savundu
POLİTİKA

Muhalefet ceza artırımına karşı: CHP, İYİ Parti ve HDP tefecilik gibi suçları savundu

CHP ve İYİ Parti, şimdi de tefecilik, suç örgütü ve canavarca hisle yaralama suçlarını savunmaya geçti. Muhalefet, sözkonusu suçlarda cezaları arttıran maddelerin tekliften çıkarılmasını istedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muhalefet partileri, cezaevlerindeki PKK ve FETÖ mensuplarının yararlanamayacağı infaz düzenlemesini “siyasi af” olarak göstermeye çalışıyor. İnfaza, PKK’yı dahil etmek isteyen HDP ile FETÖ’yü ekletmek isteyen CHP ve İYİ Parti bununla da yetinmeyerek önemli suçlarda ceza arttırımı öngören maddeleri tekliften çıkarılması için önerge verdi. Ancak yapılan oylama söz konusu önergeler kabul edilmedi.

TEFECİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKARILSIN

Düzenlemeye göre, kasten yaralama suçunun canavarca his saikiyle (örneğin yüze kezzap atmak suretiyle) işlenmesi suçun nitelikli halleri arasına alınırken, temel cezada artırım oranı bir kat olması olması öngörülüyor. Ayrıca verilecek azami ceza 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılıyor. Ancak HDP verdiği önergeyle söz konusu düzenlemenin tekliften çıkarılmasını istedi. HDP başka bir önergeyle tefecilik suçunda cezayı arttıran düzenlemenin tekliften çıkarılmasını istedi. HDP’nin söz konusu önergesi kabul edilmedi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE CEZA ARTIRIMI OLMASIN

Düzenlemeyle, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılması öngörülüyor. Teklif yasalaştığında, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yönetenler 4 yıldan 8 yıla, örgüte üye olanlar ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Söz konusu düzenlemeye de İYİ Parti karşı çıktı. İYİ Parti milletvekilleri söz konusu maddenin tekliften çıkarılması için önerge verdi.

Yasak Meclis’i etkilemedi

  • Koronavirüs nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağında, Meclis çalışanları kapsam dışı bırakıldı. Genel Kurul, dün de infaz düzenlemesi görüşmelerine devam etti.

Meclis’te önerge oyunu: Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor
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Meclis’te önerge oyunu: Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor

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